الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح رئيساً لمجلس إدارة البنك الأردني الكويتي





وطنا اليوم_قرر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4/3/2024 انتخاب الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الإدارة، وانتخاب الدكتور مروان المعشر نائباً لرئيس المجلس إعتباراً من تاريخه، وقد عبرت الشيخة ادانا عن شكرها لأعضاء المجلس على هذه الثقة وعن اعتزازها بالبنك الأردني الكويتي، وبإنجازاته، وبخاصة في عام 2023، وتطلعها لاستمرار التعاون بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحقيق مزيد من التقدم والتطوير والإنجاز للبنك، وأثنت بشكل خاص على جهود الرئيس التنفيذي للبنك ودوره في هذه الإنجازات.



وتمتلك الشيخة ادانا ناصرالصباح خبرة واسعة اكتسبتها من خلال توليها عدة مناصب قيادية، حيث تشغل عضوية مجلس الإدارة في شركة مشاريع الكويت القابضة منذ عام 2020 وتم تعيينها رئيساً تنفيذياً للمجموعة في عام 2022، وهي شريك مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الكويت ورئيس مجلس إدارة شركة التعليم المتحدة، ورئيس مجلس إدارة شركة بانثر ميديا (OSN)، بالإضافة إلى أنها عضو مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين وشركة كامكو إنفست – الكويت.



وتحمل الشيخة ادانا شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الكويت، والدكتوراه الفخرية – الرسائل الإنسانية، من جامعة دارتموث – الولايات المتحدة الأمريكية، هذا وقد تم إدراجها في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال لعام 2024.



أما الدكتور مروان المعشر فيحمل شهادة الدكتوراة في هندسة الحاسوب، من جامعة بيردو – الولايات المتحدة الأمريكية، وقد شغل عدة مناصب وزارية في الأردن كان أبرزها توليه منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الإعلام بالإضافة إلى عضوية مجلس الأعيان الأردني، كما شغل منصب نائب أول للرئيس- الشؤون الخارجية – البنك الدولي خلال الفترة ما بين 2007-2010، ويشغل حالياَ نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، بالإضافة لعضوية مجالس الإدارة في عدة شركات وبنوك محلية ومؤسسات ومعاهد دولية.



علما بأن شركة مشاريع الكويت القابضة ( كيبكو)، هي إحدى أكبر الشركات القابضة الرائدة وأكثرها تنوعاً في الأنشطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك أصولاً تحت إدارتها أو سيطرتها تزيد عن 33 مليار دولار أمريكي، من خلال حصص ملكية رئيسية في أكثر من 60 شركة عاملة في 24 دولة، وتتركز أنشطتها الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية، الإعلام، العقارات، الصناعة والتربية والتعليم.



كما تعتبر شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) المساهم الرئيسي في شركة الروابي المتحدة القابضة والتي تمتلك بدورها نسبة 51% من رأسمال البنك الأردني الكويتي، بالإضافة إلى كونها المساهم الرئيسي في مجموعة بنك برقان – الكويت والتي تضم مجموعة من البنوك في تركيا، الجزائر، تونس والبحرين.