جمعية تراث عمان الثقافيه تشارك في ندوة حوارية

وطنا اليوم – استضاف الملتقى الاردني الوطني للثقافة منارات وقامات ادبية وبيت الثقافة والفنون جمعية تراث عمان الثقافيه اليوم السبت الموافق ٢/٣/٢٠٢٤ في مقر الملتقى. ممثلة بمسؤولة ملف قضايا المرأة والشباب في الجمعية الدكتورة دلال اللواما، وبدأت الجلسة التي شارك فيها الدكتورة اللواما والفنان والموسيقار المبدع اسامه العشا وكانت تحت عنوان لقاء مع شاعر وموسيقار. تحدثت اللواما عن اهمية الادب والشعر في المجتمع، وانه يعد مقياس لتقدم الدول الفكري والحضاري، ويُعد الادب والفنون باختلافها وخصوصا الشعر هو وعاء وحاضن لنقل سرديات الامم.

وتعد المقطوعات الشعريه والروايات الادبيه مؤرخ ناجح وناقل جيد للتاريخ وما يدور به من احداث للدول على مر العصور.

وتطرقت اللواما لبداياتها البسيطه وتجربتها في محاولاتها البدائيه لكتابة الشعر والتي لم تلقى الاهتمام والرعاية، وكما وصفتها (هواياتي وئدت في مهدها).

لذلك ارتئت جمعية تراث عمان الثقافية ومن خلال ملف المراة والشباب تسليط الضوء على هذا المجال، فاننا نوجه الخطاب للاهل ونطلب منهم تفقد مواهب ابنائهم ومساندتهم في تنميتها وتنمية مهاراتهم وهواياتهم بكافه المجالات، حتى تنطلق بهم سماء الابداع. وان يكبر الابناء راضين ومشبعين غير متعطيش لهوايات لم يتم تنميتها في صدورهم وعقولهم. النشأة السليمة أساسها تنميه المواهب والتركيز عليها لنخرج بجيل يحب ذاته ويصالح مع نفسه والمحيط. ليصنع لنفسه مساحة بين قامات ومنارات ويفخر به وطنه .

والجدير بالذكر ان الاعلامي و الشاعر الكبير الاستاذ محمد الاغوات قام بادارة هذا اللقاء.