بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

70 ألف معتمر منذ انطلاق موسم العمرة نهاية تموز الماضي

منذ 7 ثواني
70 ألف معتمر منذ انطلاق موسم العمرة نهاية تموز الماضي

قال ممثل شركات الحج والعمرة عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين إن عدد المعتمرين براً وجواً منذ انطلاق موسم العمرة في نهاية شهر تموز العام الماضي وحتى الآن بلغ نحو 70 ألف معتمر.


و أكد روبين  أن الإقبال والطلب من المواطنين على رحلات العمرة ليس قوياً مقارنة مع الأعوام السابقة ،موضحا أن التوقعات كانت تشير الى ارتفاع الطلب على رحلات العمرة مع قرب شهر رمضان وخلاله لكن الطلب كان ضعيفا وعكس المتوقع بسبب الأحداث الجارية في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدم وجود عطلة للجامعات والمدارس خلال الشهر الفضيل.

وبين أن سعر رحلة العمرة براً ولمدة 11 يوماً بلغ نحو 210 دنانير للشخص في الغرفة الرباعية تشمل تكاليف السكن بالمدينة المنورة وفي مكة المكرمة اضافة الى رسوم التأشيرة والنقل، في حين وصلت أسعار رحلة العمرة جواً الى 375 دينارا للشخص تشمل الإقامة في المدينة ومكة أسبوعا .
وفيما يخص موسم الحج في هذا العام، قال روبين إن تكاليف الحج مرتفعة ولم نعتد على هذه التكاليف سابقا، مبيناً أن التكاليف الحاج براً وصلت الى نحو 3250 دينارا، داعياً الى إشراك شركات الحج والعمرة في متابعة مخيمات عرفة ومنى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:59

مكتب الشاب في حزب إرادة ينظم تعليلته الأسبوعية والعنوان حقوق ذوي الإعاقة

14:45

تشاركية لتطوير الرعاية الصحية بين “تمريض “عمان الاهلية ومستشفى الاستقلال

14:38

زينب أسامة تُقدم أغنية ”إينا لغه'” – تم تصويرها في شهر العسل.. زينب أسامة تطرح أغنية ”إينا لغه'”

14:30

الجغبير: فرص هائلة للنمو والتوسع شريطة إزالة التحديات

13:17

المدن الصناعية : استثمار جديد في قطاع الأدوية بمدينة مادبا الصناعية

13:14

وزير الصحة يضع حجر الأساس لمشروع “همتنا” لتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل ويفتتح مركزي صحي الياروت ومدّين بالكرك

13:12

أردوغان: حلفاء إسرائيل شركاء بالإبادة في غزة

13:05

المدن الصناعية تستقطب استثمار بحجم مليوني دينار في مادبا الصناعية

12:54

مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدور

12:27

مهم من البنك الدولي بشأن إنجازات الأردن بمجال الإصلاح

12:22

عاجل – وفدان من حماس وإسرائيل غدا في القاهرة

12:14

المسلماني: توجه حكومي لرفع رسوم المغادرة

وفيات
مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدوروفيات الجمعة 1/3/2024وفيات الخميس 29/2/2024وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضل