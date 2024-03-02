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مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدور

منذ دقيقتين
مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدور

بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ …

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مُرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي “

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى
مجموعة “شباب 911” بمزيد من الحزن وعميق الأسى وفاة المرحوم باذن الله تعالى :

” أحمد محمد عطاالله البدور “

والد الصديق والاخ عبد الله البدور


الذي إنتقل إلى جوار ربه صباح اليوم السبت

وامام هذا الفقد الاليم والمصاب الجلل نتضرع الى العلي القدير أن يتغمدك بواسع رحمته ويلهم أهلك واشقاؤك واحبتك وصحبك الصبر وحسن العزاء وانا لله وانا اليه راجعون.

سائلين الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون


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