السبت .. ارتفاع على درجات الحرارة

ارتفاع على درجات #الحرارة مع احتمال بعض #الامطار المتفرقة أثناء الليل في بعض المناطق الشمالية

تكون #الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض

#الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، و #الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.





نهاراً

تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل بحدود 3-5 درجات مئوية

ويكون لطيفاً في مختلف المناطق ومائلاً للبرودة صباحاً، وتتكاثر السحب تدريجياً خاصة في شمال المملكة.



وتكون #الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات، تتحول بعد الظهر الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.



في خليج العقبة:



الرياح: شمالية مُعتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر.

حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

التوصيات

الانتباه من الأتربة المثارة بعد الظهر على الطرق الصحراوية

ليلاً

ترتفع درجات الحرارة الصغرى مع بقاء الطقس بارداً بوجه عام ويتوقع ظهور السحب المنخفضة وتتهيّأ الفرصة تدريجيّاً لهطول #زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق الشمالية.



وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.