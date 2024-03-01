الدكتور طارق الحموري على خطى والده مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري

وطنا اليوم – يمضي الدكتور طارق الحموري نجل الدكتور فوزي الحموري مدير عام المستشفى التخصصي ليسجل إنجازاً طبياً أردنياً متميزاً وفريد من نوعه وبيض الوجه في بريطانيا، بعد أن أصبح أول طبيب أردني يحصل على لقب استشاري في المسالك البولية والجراحة بالروبوت في مستشفى لندن الجامعي – بريطانيا University College of London (UCLH)، أحد أكبر المستشفيات الجامعية هناك.

وبعد أن خرج قوافل من الأطباء، يبدو أن الدكتور فوزي صنع نموذجه الخاص المتكامل من الخبرة والإخلاص وحب الوطن والمهنية والإنسانية، فهنيئاً للدكتور فوزي ما أنتج.

ولم يأتي هذا الإنجاز من فراغ، بل نتيجة قصة تعب وتضحية وجهد كبير ترجمها خلال سنوات عمله في هذا المستشفى، وتدرج خطوة بخطوة مكتسباً الكثير من الخبرات الواسعة في هذا المجال.

وكالة وطنا نيوز وذراعها التنفيذي مجموعة وطنا اليوم الإخباري تتقدم من الدكتور فوزي الحموري ونجله الطبيب طارق بأحر مشاعر التهنئة والتبريك بهذا الإنجاز الفريد، وندعو الله ان ينفع به وطنه وقائده وشعبه وعائلته.