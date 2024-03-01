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الصفدي: تزامنا مع ذكرى تعريب قيادة الجيش..النشامى يقدمون أنبل صور العون لغزة

منذ ساعة واحدة
الصفدي: تزامنا مع ذكرى تعريب قيادة الجيش..النشامى يقدمون أنبل صور العون لغزة

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن ذكرى قرار تعريب قيادة الجيش شكلت تحولاً هاماً في المسار السياسي والعسكري الوطني، لنمضي في مسيرة البناء الوطني، متسلحين بالعزم والإرادة، فهي ذكرى تحمل في النفوس على المجد والاعتزاز.

وأضاف الصفدي: بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش فإننا نرفع لمولاي القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، وولي عهده الأمين، ولنشامى الجيش وأجهزتنا الأمنية أسمى معاني التهنئة والتبريك، مؤكدين أن القرار التاريخي الشجاع، الذي اتخذه المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، يبعث أسمى معاني الفخر في وجدان الأردنيين أجمع.


وقال رئيس مجلس النواب: في هذه الذكرى العظيمة ما زال نشامى الجيش بتوجيهات من مولاي المفدى ينفذون عمليات إنزال جوية إغاثية لأهلنا في غزة، في رسالة تحمل أنبل صور العون للأشقاء، والثبات على قيم ومبادئ ورسالة الجيش العربي.

وختم الصفدي بالقول: نسأل المولى أن يحفظ جلالة الملك المفدى وولي عهده الأمين، وأسود قواتنا المسلحة وفرسان الحق في جهاز المخابرات العامة ونشامى الأمن العام عاملين ومتقاعدين.


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