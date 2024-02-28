بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الشريدة: الخصاونة قصد المشككين وليس النواب

منذ 3 ثواني
الشريدة: الخصاونة قصد المشككين وليس النواب

وطنا اليوم:رد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، حول حديث النائب الدكتور محمد العكور بشأن تصريحات الرئيس بشر الخصاونة، بخصوص “وصمة العار”.
وقال الشريدة، خلال جلسة النواب الرقابية الأربعاء، إنه “في ضوء ما أشار إليه وبعدم وجود الرئيس أردت التوضيح أن ما قاله حول من يشكك في مواقف الثابتة للدولة الأردنية، ولم يشير إلى من يقوم بالتساؤل”.
وأكد، “جميعنا نتفق، أن هنالك اجندات مشبوهة تحاول الشوشرة والتأثير والتشكيك بمواقفنا الواضحة والثابتة لكن حديث الرئيس منشور ولم يهاجم ولم يشير إلى السؤال النيابي الذي يعد مشروعًا”.
وكان النائب العكور، قد قال، إن “رئيس الوزراء بشر الخصاونة صرح بان هنالك وصمة عار على من يشكك أو يتساءل حول موضوع الجسر البري”، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النواب حينما يوجهون أسئلة عن ذات الأمر، يعتبر نابعًا من “وطنيتنا وحرصنا على البلاد ولا نقبل أن يشكك بنا أحد ولا في مواقفنا”.
وأضاف العكور، “أنه حينما نطرح سؤالًا، يكون من وطنتينا ودفاعنا عن الأردن وغزة وموقف جلالة الملك، وبالتالي التشكيك بعمل النائب بأنه وصمة عار أو يريد شيئًا ليشكك بموقف الدولة، فهذا مرفوض على الإطلاق؛ لذلك نحن في مركب واحد”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:04

وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية كبرى في سلطنة عُمان

12:56

تجرنا لحرب مباشرة مع روسيا.. ألمانيا ترفض تسليم صواريخ كروز إلى أوكرانيا

12:48

76 شهيدا و110 جرحى بـ8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

12:30

حراك أردني فوق المألوف ،،،

12:26

بدأ التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس المطوّرة 5.5G في 2024

12:23

القسم الدولي في مدارس الجامعة الأولى ( Mun ) يقيم مؤتمرا حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل

12:21

مدارس الجامعة الأولى تعقد ملتقاها شبه الإقليمي الثالث حول التنمية المستدامة

12:16

الظهراوي : ليش نسمح لكم واحد حقير ومنحط ينتقص من موقف الأردن

12:09

وزير الاوقاف : لن نفتح باب بيع الأراضي الوقفية

12:05

ماجد عبدالله الخالدي يكتب : الوزير الفراية بالشماغ الأحمر مجددًا في مؤتمر تونس .. رسالة عروبية عميقة في ظل الظروف الراهنة

12:04

نائب يطالب الحكومة بتحويل عائدات فلس الريف لتشكيل جيش شعبي

12:02

اتفاقية جماعية: “بدل الخدمة” في الفنادق ليست ضمن الحد الأدنى للأجور بل تضاف إليه

وفيات
وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضلوفيات الثلاثاء 27/2/2024والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة اللهعميد عشيرة الزعبي في مدينة الرمثا الحاج محمود سعيد الداود في ذمة الله