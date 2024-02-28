الشريدة: الخصاونة قصد المشككين وليس النواب

وطنا اليوم:رد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، حول حديث النائب الدكتور محمد العكور بشأن تصريحات الرئيس بشر الخصاونة، بخصوص “وصمة العار”.

وقال الشريدة، خلال جلسة النواب الرقابية الأربعاء، إنه “في ضوء ما أشار إليه وبعدم وجود الرئيس أردت التوضيح أن ما قاله حول من يشكك في مواقف الثابتة للدولة الأردنية، ولم يشير إلى من يقوم بالتساؤل”.

وأكد، “جميعنا نتفق، أن هنالك اجندات مشبوهة تحاول الشوشرة والتأثير والتشكيك بمواقفنا الواضحة والثابتة لكن حديث الرئيس منشور ولم يهاجم ولم يشير إلى السؤال النيابي الذي يعد مشروعًا”.

وكان النائب العكور، قد قال، إن “رئيس الوزراء بشر الخصاونة صرح بان هنالك وصمة عار على من يشكك أو يتساءل حول موضوع الجسر البري”، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النواب حينما يوجهون أسئلة عن ذات الأمر، يعتبر نابعًا من “وطنيتنا وحرصنا على البلاد ولا نقبل أن يشكك بنا أحد ولا في مواقفنا”.

وأضاف العكور، “أنه حينما نطرح سؤالًا، يكون من وطنتينا ودفاعنا عن الأردن وغزة وموقف جلالة الملك، وبالتالي التشكيك بعمل النائب بأنه وصمة عار أو يريد شيئًا ليشكك بموقف الدولة، فهذا مرفوض على الإطلاق؛ لذلك نحن في مركب واحد”.