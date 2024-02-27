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جامعة البترا توقع اتفاقية تعاون مع شركة دار الدواء لتوظيف خريجيها

منذ ثانيتين
جامعة البترا توقع اتفاقية تعاون مع شركة دار الدواء لتوظيف خريجيها

وطنا اليوم:وقعت جامعة البترا وشركة دار الدواء اتفاقية تعاون وتفاهم لتدريب وتوظيف خريجي تخصصات الصيدلة والكيمياء وإدارة الأعمال والتسويق وذكاء الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
واتفق الجانبان على التعاون في تنظيم الحملات التوعوية والندوات وورشات العمل في المجالات العلمية والعملية، للمساهمة في تهيئة الطلبة، وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، ورعاية مواهبهم الابداعية، وتطوير قدراتهم.
وقع الاتفاقية عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، والرئيس التنفيذي لشركة دار الدواء الدكتور خالد حرب. وأشاد حرب بالمخرجات التعليمية لجامعة البترا مرحبًا بتوظيف طلبتها، وثمن الملاح دور شركة دار الدواء في الصناعات الدوائية، مؤكدًا أهمية التشبيك بين (الأكاديميا) والشركات الصناعية.
حضر توقيع الاتفاقية من جامعة البترا مساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، وعميد كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور نضال الصالحي، ورئيس قسم أمن المعلومات الدكتور محمد العثمان، ومديرة مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين ميساء مصطفى، ورئيس قسم الخريجين أشرف ابو صالحة، ومن شركة دار الدواء مديرة إدارة التطوير المؤسسي دانة الشيشاني، ومسؤول شؤون العمليات محمد الصوص، ومسؤول التسويق فارس مطر، ومسؤولة البحث والتطوير منار الأسعد، ومسؤولة التواصل علا الأحمد.


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