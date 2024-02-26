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السعودية تدعو لتحري هلال رمضان يوم 10 آذار

منذ 5 ساعات
السعودية تدعو لتحري هلال رمضان يوم 10 آذار

وطنا اليوم:دعت المحكمة العليا في السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد الموافق 10 آذار/ مارس 2024.
وطالبت المحكمة كل من يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، بإبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، وفقا لوسائل إعلام سعودية.
وتأمل المحكمة “ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.


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