المدني الديمقراطي يشكل مجلسه الإستشاري من عدد من الشخصيات الوطنية

وطنا اليوم-في اجتماع المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي الأردني الذي عقد مساء أمس برئاسة رئيسه سمير عويس وبحضور أمين عام الحزب عدنان السواعير، ورئيس الحزب جمال قمو، أصدر المجلس قراره بالموافقة على تشكيل المجلس الإستشاري للحزب من عدد من الشخصيات، وهم:

الوزير الحالي رائد ابو السعود، والوزيران السابقان سعيد المصري وطالب الرفاعي، والنواب السابقون سليم البطاينة، وعبدالحميد الرواشدة، وفلك الجمعاني، ومحمد أرسلان، ورجل الأعمال المعروف ميشيل الصايغ، والقاضي السابق محمد أبو الغنم، والخبير في مجال الطاقة فادي مرجي، وعلا المصري المختصة في المجال السياحي.

حيث سيتولى هذا المجلس تقديم المشورة لكل من المجلس المركزي والمكتب التنفيذي للحزب في مختلف المجالات والشؤون التي تهمه.

وبذلك يكون الحزب قد استكمل تشكيل كافة هياكله الرئيسية بعد عقد مؤتمره التأسيسي في منتصف شهر كانون أول الماضي.