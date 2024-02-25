ترامب ينتقد الأمير هاري ويتوعده : لقد خان الملكة ولن أحميه

وطنا اليوم:انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد 25 فبراير/شباط 2024، الأمير هاري، بسبب “مهاجمته” العائلة الملكية في بريطانيا، مشيراً إلى أنه سيصبح وحيداً إذا فاز بالانتخابات الرئاسية، التي ستُجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

في حديثه أمام مؤتمر العمل السياسي المحافظ “سي بي آي سي”، الذي عُقد في ضواحي واشنطن، قال ترامب إن الأمير هاري سيكون “وحيداً”، مع المشاكل التي سيواجهها بشأن إقامته في الولايات المتحدة، إذا فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

بعد تخليه عن واجباته الملكية قبل أربع سنوات، وانتقاله إلى كاليفورنيا، يفكر الأمير هاري في إمكانية أن يصبح مواطناً دائماً في أمريكا، لكنه يواجه تحدياً قانونياً، بعد اعترافه بتعاطي المخدرات في منزله.

ترامب قال لصحيفة “ديلي إكسبريس” في ولاية ماريلاند أمس: “لن أحميه، لقد خان الملكة، هذا لا يُغتفر، إذا أصبح الأمر بيدي فسيكون بمفرده”.

يأتي ذلك بعد فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية، متغلباً على منافسته نيكي هيلي في ولايتها، وكاد يضمن مكانه كمرشح للحزب لانتخابات هذا العام.

يشار إلى أن كتاب “سبير” للأمير هاري تسبب في أزمة حادة داخل العائلة الملكية، بعد إصداره في يناير/كانون الثاني 2023، حيث قدّم دوق ساسكس سلسلة من الادعاءات الصادمة بشأن أفراد عائلته، ووجه انتقادات حادة لوالده وشقيقه.

كما جاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع ما كشفه الخبير بشؤون العائلة الملكية البريطانية، توم كوين، بأن الأنباء تشير إلى أن الملك تشارلز الثالث بدأ العمل على خطة خلافته.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف تشارلز عن تشخيص إصابته بالسرطان، بعد دخوله المستشفى، بسبب مشكلة منفصلة تتعلق بتضخم البروستاتا.

كوين أوضح أن “التخطيط للخلافة سري للغاية، ولا أحد يثق في هاري ليكون جزءاً من ذلك، لسبب بسيط، هو أنه إذا شعر بأي شكل من الأشكال بالإهانة، أو لم يحصل على ما يشعر أنه يستحقه فسوف يركض مباشرة إلى وسائل الإعلام”.

يأتي ما كشفه كوين بعد أن ادعى هاري مؤخراً أنه على استعداد للعودة إلى الحظيرة الملكية بشكل “مؤقت”، وذلك من أجل الوقوف إلى جانب والده أثناء العلاج.

دوق ساسكس أكد أيضاً أنه يخطط لبعض الرحلات إلى المملكة المتحدة، بعد وقت قصير من قيامه بزيارة سريعة لوالده في وقت سابق من هذا الشهر.

بموجب خطط الخلافة الحالية، فإن هاري هو الخامس في ترتيب ولاية العرش، ويأتي الأمير ويليام في الترتيب التالي، يليه أبناؤه الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

كانت الملكة إليزابيث الثانية قد فارقت الحياة مساء الخميس 8 سبتمبر/أيلول 2022، عن عمر 96 عاماً، بعد أن تربعت على عرش التاج البريطاني منذ عام 1952. وبعد 70 عاماً قضتها على العرش أصبح نجلها الأكبر وولي العهد الأمير تشارلز، تلقائياً، ملكاً للمملكة المتحدة، ليتولى مسؤولية قيادة العائلة الملكية الأقدم، حيث يمتد حكم الأسرة لأكثر من ألف عام، ويصبح لقبه الملك تشارلز الثالث.

الأسرة الملكية في بريطانيا هي أقدم عائلة مالكة على الإطلاق، إذ يعود تاريخها لأكثر من ألف عام، شهد البلاط الملكي خلالها قصصاً وفضائح ومؤامرات تعج بها كتب التاريخ والتراث البريطاني.