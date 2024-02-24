بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

8.6 مليون دينار  اجمالي ارباح التسهيلات التجارية العام الماضي

منذ 6 ساعات
8.6 مليون دينار  اجمالي ارباح التسهيلات التجارية العام الماضي

وطنا اليوم – بلغت أرباح شركة التسهيلات التجارية قبل الضريبة العام الماضي قرابة 8.6 مليون دينار مقارنة مع أرباح عام 2022، والبالغة 5.6 مليون دينار، في حين بلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي نحو 6.1 مليون دينار.

وكانـت ربحيـة السـهم 0.374 دينـار أردني لكل سـهم عام 2023 مقارنـة بربحيـة 0.242 دينـار أردني لكل سـهم عام 2022.

وقالت الشركة في افصاح على موقع بورصة عمان إن مخصص الخسائر الائتمانية للموجودات المالية بلغ نحو 809 الف دينار مقارنة مع 2.9 مليون دينار لفترة المقارنة.
وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين للشركة للعام الماضي نحو 119 مليون دينار مقارنة مع 96.2 مليون دينار عام 2022.
يذكر أن رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع يبلغ 16 مليون دينار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:18

16:15

مئة مدينة اسبانية تنتفض من اجل فلسطين…!

15:53

جامعاتنا والمهارات الناعمة

15:28

3.7 مليون دينار إجمالي أرباح البتراء للتعليم العام الماضي

15:16

أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعاً كارثياً والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

15:10

تكريم سعودي لحكمي كرة اليد الأردنيين الزيات وعواد

15:07

مساعدات بريطانية بقيمة 245 مليون استرليني لأوكرانيا

15:03

بحث تعزيز الفرص الاستثمارية بين “البوتاس” ووزارة التجارة والصناعة في عُمان

14:59

غرف الصناعة ومجلس الأعمال الأردني في دبي يبحثان تعزيز التعاون

14:56

سائق فلسطيني بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي

14:51

الاستهلاكية المدنية: أسعار السلع الرمضانية أقل من مستواها في العام الماضي

14:46

الاحتلال يعتقل 7210 فلسطينيين بالضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وفيات
الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024