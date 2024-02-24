8.6 مليون دينار  اجمالي ارباح التسهيلات التجارية العام الماضي

وطنا اليوم – بلغت أرباح شركة التسهيلات التجارية قبل الضريبة العام الماضي قرابة 8.6 مليون دينار مقارنة مع أرباح عام 2022، والبالغة 5.6 مليون دينار، في حين بلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي نحو 6.1 مليون دينار. وكانـت ربحيـة السـهم 0.374 دينـار أردني لكل سـهم عام 2023 مقارنـة بربحيـة 0.242 دينـار أردني لكل سـهم عام 2022.

وقالت الشركة في افصاح على موقع بورصة عمان إن مخصص الخسائر الائتمانية للموجودات المالية بلغ نحو 809 الف دينار مقارنة مع 2.9 مليون دينار لفترة المقارنة.

وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين للشركة للعام الماضي نحو 119 مليون دينار مقارنة مع 96.2 مليون دينار عام 2022.

يذكر أن رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع يبلغ 16 مليون دينار.