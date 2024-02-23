تغريم رجل 400 دولار لأنه خدش رأسه أثناء القيادة

وطنا اليوم:فُرضت غرامة بقيمة 400 دولار (380 يورو) على سائق هولندي بعدما أظهرت كاميرا مراقبة طرقات تعمل بالذكاء الاصطناعي صورة له وهو يتحدث في هاتفه أثناء القيادة.

تاريخ بداية هذه القصة يعود إلى نوفمبر من العام الماضي، حين تلقى تيم هانسن غرامة بسبب استخدامه لهاتفه المحمول أثناء القيادة.

وقد أثار هانسن جدلاً حين اعتبر أنه كان يحك رأسه فقط عندما التقطته الكاميرا، وأن النظام ارتكب خطأً في تفسير الصورة.

وبعد التحقق من الصورة في الوكالة المركزية للتحصيل القضائي، اكتشف هانسن أن النظام قد أشار إلى أنه يستخدم الهاتف بينما كان يحك رأسه.

وفي تفسيره للوضع، أوضح هانسن، الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، أن النظام قد ارتكب “إيجابية كاذبة”، حيث يتمثل الخطأ في تحديد الحالات التي يظهر فيها الشخص يحمل هاتفًا بشكل خاطئ. وفي حالة هانسن، كان يحك رأسه دون أن يحمل هاتفًا، ولكن النظام خطأ في تحليل الصورة.

وبالرغم من اعتراض السائق الهولندي على الغرامة، يجب عليه الآن الانتظار لمدة تصل إلى 26 أسبوعًا للحصول على حكم رسمي بشأن الوضع.