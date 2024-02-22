بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

بعد أن قاطعها العرب.. ستاربكس تفاجئ الصينيين بقهوة بنكهة لحم الخنزير

منذ ساعة واحدة
بعد أن قاطعها العرب.. ستاربكس تفاجئ الصينيين بقهوة بنكهة لحم الخنزير

وطنا اليوم:بعد اشهر من المقاطعة التي توجهها شركة شركة “ستاربكس” في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، أطلقت الشركة مشروب قهوة بنكهة لحم الخنزير في عرض مفاجئ لزبائنها في الصين بمناسبة العام القمري الجديد.
المنتج الجديد، الذي يطلق عليه “Nian Feng Savory Latte” (لاتيه لذيذة سنة وفيرة)، سيكون متوفرا في عام التنين الصيني فقط، الذي بدأ في 10 فبراير.
وكشف وصف المنتج على تطبيق توصيل “ستاربكس” الصين، أن المشروب “البالغ سعره 9.45 دولار” يجمع بين مكونات اللاتيه التقليدية (الإسبريسو والحليب المخفوق) مع صلصة Dongpo بنكهة لحم الخنزير المطهو ببطء.
وأفادت Jiupai News، نقلا عن ممثلي “ستاربكس” في الصين، أن “الزبائن يتهافتون على شراء القهوة ذات النكهة الخاصة للعام الجديد، كما يأتي البعض إلى المتاجر للاستفسار على وجه التحديد عن مشروب Nian Feng Savory Latte”.
وأوضحت “محمصة شنغهاي ستاربكس الاحتياطية” في وصف نشرته على منصة Weibo الصينية، أن المشروب ينقل “عادات السنة الجديدة التقليدية إلى القهوة” ويخلق “نكهات لذيذة غير متوقعة”.
وجاء في المنشور أيضا: “تناول اللحوم يعني الرخاء في العام المقبل”.
وأثار العرض غير التقليدي مناقشات ساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تكهن العديد من المستخدمين بمذاق المشروب والغرض منه.
وقال البعض إنه يبدو “احتفاليا”، بينما لاحظ آخرون ارتفاع سعر المشروب وانتقدوا شركة “ستاربكس” قليلا لانضمامها إلى صفوف العلامات التجارية التي تسوق “نكهات غريبة” لزيادة أرباحها.
الجدير بالذكر أن الصين تعد ثاني أكبر سوق لـ”ستاربكس” بعد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الشركة لديها العديد من المنافسين في الدولة الآسيوية، ومن المعروف أنها تقدم نكهات غير عادية لجذب الزبائن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:36

الحوثي يحظر مرور سفن في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب

16:20

الدكتور بلعاوي من جامعة البترا يفوز بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية

15:59

غانتس يهاجم تغطية قناة الجزيرة للحرب على غزة

15:51

حزمة مساعدات كندية جديدة لدعم مشاريع تنموية في الأردن

15:48

الملك يغادر إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة والد الأميرة رجوة الحسين

15:31

دراسة تحذر من تسجيل 85 ألف شهيد في غزة خلال 6 أشهر

15:24

الولايات المتحدة.. تنصح بالشيء وتمارس عكسه

15:19

الزيادات : الأردن قدم للمحكمة الادلة اللازمة على وحشية اسرائيل

15:02

الصفدي أمام العدل الدولية : احكموا أن الاحتلال مصدر الشر كله

14:56

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية غدا

14:51

للمرة الثانية.. إنارة ساعة بيغ بن في لندن دعماً لغزة

14:26

صناعة عمان تنظم يوما وظيفيا في لواء الموقر

وفيات
الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024