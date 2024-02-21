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رجل يفوز بيانصيب قيمته 340 مليون دولار ويحرم منه

منذ ثانيتين
رجل يفوز بيانصيب قيمته 340 مليون دولار ويحرم منه

وطنا اليوم:حرم رجل أمريكي من جائزة يا نصيب تقدر قيمتها بـ340 مليون دولار، وقالت الشركة المنظمة إنها نشرت على موقعها الإلكتروني أرقاما خاطئة للورقة الفائزة.
واشترى رجل أمريكي باسم جون تشيكس ورقة يانصيب في 6 يناير 2023، مستخدما تواريخ ميلاد عائلته لاختيار الأرقام.
وفاتت تشيكس عملية السحب المباشرة، التي جرت في اليوم التالي (7 يناير 2023)، إلا أن أرقام الرجل الأمريكي ظهرت في 8 يناير 2023 على الموقع الرسمي ليانصيب Powerball على أنه فاز بجائزة 340 مليون دولار.
وأثار ذلك دهشة تشيكس عندما رأى أرقامه الفائزة على الموقع، مما دفعه إلى الاعتقاد بأنه أصبح مليونيرا، لكن عندما ذهب لاستلام الجائزة اكتشف أن الأرقام الفائزة لا تتطابق مع أرقام ورقة اليانصيب التي يمتلكها.
وأبلغت الشركة المنظمة لعملية السحب تشيكس أنه غير مؤهل للحصول على الجائزة، بسبب نشر أرقام خاطئة على الموقع، بدوره رفع تشيكس دعوى قضائية ضد الشركة.


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