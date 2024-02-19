جامعة فيلادلفيا تنعى والد الاميرة رجوة الحسين

وطنا اليوم:باسم رئيس وأعضاء مجلس الامناء ومجلس الادارة ينعى رئيس جامعة فيلادلفيا وأعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية والد سمو الأميرة رجوة الحسين حفظها الله، المغفور له بإذن الله تعالى ،الشيخ خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

وترفع أسرة الجامعة أصدق التعازي والمواساة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد، وآل السيف الكرام.

سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.