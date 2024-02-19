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أسرة جامعة عمان الاهلية تنعى والد الأميرة رجوة الحسين

منذ ثانيتين
أسرة جامعة عمان الاهلية تنعى والد الأميرة رجوة الحسين

وطنا اليوم:رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأسرتها الاكاديمية والادارية وطلبة الجامعة ينعون ببالغ الحزن والأسى، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.
كما يتقدمون بصادق العزاء والمواساة من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكرام، بهذا المصاب الجلل داعين المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون


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