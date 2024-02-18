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الجامعة الأردنية تؤجل قسط صندوق إسكان العاملين لشهر آذار

منذ 4 ساعات
الجامعة الأردنية تؤجل قسط صندوق إسكان العاملين لشهر آذار

وطنا اليوم – قرر مجلس إدارة صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية، تأجيل قسط قرض الإسكان عن شهر آذار، للراغبين بذلك، من خلال تقديم طلب على البوابة الإلكترونية للصندوق.
وبحسب بيان للجامعة اليوم الأحد، يأتي هذا القرار تلمساً من الجامعة لحاجات العاملين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
يشار إلى أن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، قرر مؤخراً بتأجيل أقساط جميع أنواع القروض للمشتركين في صندوق الإدخار عن شهري شباط وآذار، دون احتساب أية فوائد أو عمولات.
فيما قرر عبيدات أيضاً تأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض للفصل الثاني 2023-2024، حتى صدور النتائج، مع إعفائهم من الغرامات المترتبة على تأخير دفع الرسوم.

 


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