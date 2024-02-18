صدرت أخيراً الموسوعة القانونية الموسومة بعنوان “مجموعة قانون البيئة”

وطنا اليوم – إصدار علمي وقانوني حديث، امتد الاشتغال عليه لأزيد من عشر سنوات، تم من خلاله تجميع النصوص القانونية والتنظيمية التي تترجم الطفرة النوعية التي شهدتها المملكة المغربية، بفضل الرؤية المحكمة الشمولية، المدمجة للبعد البيئي، المستلهمة من التوجيهات الملكية السامية.

ويعتبر هذا الإصدار، المكون من أربعة أجزاء ممتدة في أزيد من 1700 صفحة، الأول من نوعه من حيث منهجيته وشموله لجل النصوص البيئية، اعتماداً على المقاربة النسقية.

الكتاب متوفر في المكتبات التالية: مكتبة عالم الفكر – مكتبة دار الأمان – مكتبة الألفية – مكتبة كليلة ودمنة.