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مجمع اللغة العربية الاردني يوقّع مذكرة تفاهم مع دائرة المكتبة الوطنية

منذ 6 ساعات
مجمع اللغة العربية الاردني يوقّع مذكرة تفاهم مع دائرة المكتبة الوطنية

وطنا اليوم – في إطار التعاون المشترك بين مجمع اللغة العربية الاردني ودائرة المكتبة الوطنية، أبرم الطرفان ، مذكرة تفاهم، وقّعها عن المجمع رئيسه الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت وعن المكتبة الوطنية مديرها العام الأستاذ الدكتور نضال إبراهيم الأحمد.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية تجسيداً لأهداف المؤسستين في خدمة أعمال التوثيق والبحث العلمي، ورعاية النتاج الفكري الوطني ونشر المعرفة، وإبرازاً لدورهما في تحقيق أهدافهما، وتأكيداً لرغبتهما في التعاون واستفادة كلًّ منهما مما لدى الآخر، وحيث إنَّ الفريق الأول لديه الخبرة المُحترفة والمختصّة في أعمال التوثيق والمحافظة على الوثائق الأردنيّة، وحيث إنَّ الفريق الثاني يملك وثائق تتعلَّق بعمله، ويرغب في توثيقها وفهرستها وأرشفتها وفق الأُصول المرعيّة، فقد تم الاتفاق بين الفريقين على عدد من البنود التي تضمن عدداً من المميزات للطرفين.
وقد حررت هذه المذكرة حسب الأصول في رحاب المجمع من مقدمةٍ وتسعةِ بنود، بواقع نسختين أصليتين متطابقتين باللغة العربية.


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