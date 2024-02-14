رئيس جامعة فيلادلفيا يستقبل المستشار الثقافي العراقي

وطنا اليوم:استقبل الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح، رئيس جامعة فيلادلفيا في مكتبه صباح يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024م سعادةَ الأستاذ الدكتور خير الدين الأمين، المستشارَ الثقافيَّ العراقيَّ في الأردن، بحضور نائبِ رئيسِ الجامعة الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي، وعميدِ كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور خلدون بطيحة، حيث تناول الطرفان بحثَ سبلِ التعاون المشترك بين جامعة فيلادلفيا والملحقية الثقافية العراقية على الصعيدين الثقافي والأكاديمي، كما تطرق رئيس الجامعة إلى عرضٍ موجزٍ لأهمِّ التخصصات الأكاديمية والدبلومات التدريبية والأنشطة الثقافية التي تطرحها الجامعة لتلبية احتياجات سيرِ عجلة التنمية وديمومتها، ومواكبة التقدم في المجالات كافةً، مع إضاءةٍ مفصّلةٍ حول منهجية الجامعة المتبعةِ في تذليل الصعاب وإزالة العقبات أمام طلبتها لإكسابهم المعرفة المتكاملة وتأهيلهم بشكل يجعل من خريجي الجامعة أنموذجاَ فذَّاً ومتميزاً، قادراً على الاندماج في سوق العمل بيسرٍ، متسلِّحاً بروح التنافسية في العمل.

هذا وقد أشاد سعادةُ المستشار الأستاذ الدكتور خير الدين الأكرم بالمكانة المتميزة التي حققتها جامعة فيلادلفيا، والسمعةِ العطرةِ الطيبة التي تحظى بها الجامعة في الأوساط الأكاديمية على مستوى الوطن وخارجه، والمستوى المميز لخريجي جامعة فيلادلفيا الذين أثبتوا جدارتهم في حقول العمل وميادينِهِ، بالإضافة إلى مستوى الخدمات الذي تقدمه الجامعة لطلبتها وللمجتمع في سبيل النهضةِ والبناء والعطاء.

كما أشار سعادة المستشار الثقافي إلى ضرورة وضع خطة عمل جادّة تهدف إلى رفع مستوى التشاركية بين الجانبين في مجال التعليم الجامعي، وشكر الأستاذُ الدكتور رئيسُ الجامعة سعادةَ المستشار على التواصل المستمر بين الجامعة والملحقية الثقافية العراقية، وأثنى على الجهود المبذولة للارتقاء في سويَّةِ العمل المشترك في مجال التبادل الثقافي والأكاديمي بين الجانبين.