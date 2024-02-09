هفوة جديدة لبايدن..السيسي رئيس المكسيك

وطنا اليوم:متابعون رصدوا زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في البيت الأبيض “رئيس المكسيك السيسي”.

وهذه المرة قال إنه تحدث مع “رئيس المكسيك السيسي”، واللافت في هذا السياق هو أنه لم يصحح الخطأ الذي وقع فيه واستمر في قول جملته دون تصحيح المعلومة.

وجاء ذلك في معرض حديث بايدن عن فتح بوابة معبر رفح لدخول المساعدات إلى أهل قطاع غزة.

وفي ذات السياق، أكد بايدن بنبرة غاضبة أنه لا يعاني مشاكل في الذاكرة، وذلك بعد صدور تقرير أعده مدع خاص ووصفه بأنه “رجل مسن ذاكرته ضعيفة”.