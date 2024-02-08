تجديد الاعتماد الأمريكي الدولي ACPE ) ) لكلية الصيدلة بجامعة عمان الأهلية ولمدة أربع سنوات

وطنا اليوم:قرر مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الصيدلاني (ACPE ) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24-26 / 1 / 2024 تجديد شهادة الاعتماد الأمريكي الدولي للتعليم الصيدلاني لبرنامج البكالوريوس في كلية الصيدلة بجامعة عمان الأهلية ولمدة أربع سنوات (2024 – 2028).

ويأتي هذا القرار تتويجا لجهود كلية الصيدلة في تحقيق معايير الاعتمادية التي تشمل 26 معيارا تتعلق بجودة التعليم الصيدلاني والتدريب الميداني الذي تقدمه الكلية، والشراكات الدولية التي ترتبط بها، وخدمة المجتمع التي تقدمها الكلية في مجالات مختلفة ومتنوعة متضمنة الرعاية والتثقيف الصحي والدوائي والتعليم الصيدلاني المستمر.

وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز نتيجة للجهود الكبيرة والمستمرة التي بذلتها كلية الصيدلة والجامعة وبرعاية ودعم متواصل من رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني.

وأكد على أن استمرار كلية الصيدلة بالحصول على شهادة الاعتماد الدولي الأمريكي يأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية في الحصول على اعتمادات دولية مرموقة لكافة التخصصات والبرامج التي تطرحها، وبما يتفق مع سعي الجامعة لتقديم تعليم أكاديمي متميز وفق أعلى المعايير والمستويات الدولية.

ومن جانبه أضاف الأستاذ الدكتور أنس راتب السعود نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والجودة أن هذا الإنجاز الجديد لكلية الصيدلة هو اضافة نوعية لسلسلة انجازات الجامعة الذي من شأنه تعزيز تقدم عمان الأهلية على سلم التصنيفات الدولية سيما بعد انجاز الجامعة مؤخرا بحصولها على المرتبة الأولى على الجامعات الخاصة الأردنية والمرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية ودخولها نادي أفضل ألف جامعة في العالم بالمرتبة (#801 – 850) ضمن تصنيف كيو اس العالمي World QS ranking 2024.

من جانبه، اشار الأستاذ الدكتور وسام غازي عماري عميد كلية الصيدلة أنّ تجديد شهادة مجلس الاعتماد الأمريكي الدولي للتعليم الصيدلاني ACPE لبرنامج البكالوريوس ولمدة أربع سنوات كاملة كان نتيجة للجهود المنظمة والمستمرة لفريق العمل في الكلية ، والتي عملت على تحديث الخطط الدراسية التي شملت طرح مساقات علمية تواكب التطورات الحديثة في الحقول الصيدلانية مع التركيز على جانب التدريب الميداني السريري، وتجهيز المختبرات وتزويدها بالأجهزة العلمية الحديثة بالتزامن مع تأسيس مركز للبحوث الدوائية والتشخيصية في الكلية (Pharmacological and Diagnostic Research Center) جنبا إلى جنب مع توفير كفاءات علمية من أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الكفاءات والخبرات، بما يسهم في تقديم تعليم وتدريب صيدلاني متميزمعاصر، وإعداد خريجين أكفاء للاضطلاع بدورهم في حمل رسالة الصيدلة الإنسانية السامية وتقديم الرعاية والمشورة الصيدلانية، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي على المستويين المحلي والإقليمي.