اختتام أعمال ملتقى التعليم العالي الأردني التركي في عمان

وطنا اليوم:اختتمت اليوم الثلاثاء الموافق 6-2-2024 في فندق سانت ريجيس/عمان أعمال ملتقى التعليم العالي الأردني التركي، والذي تم ترتيبه بالتعاون والتنسيق بين كل من: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة، ومجلس التعليم العالي التركي، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس مجلس التعليم العالي أ.د عزمي محافظة، ورئيس مجلس التعليم العالي التركي الأستاذ الدكتور إيرول اوزفار، وسعادة السفير التركي في عمان السيد اردام أوزان، وأمين عام الوزارة أ.د مأمون الدبعي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات الأردنية والتركية الرسمية والخاصة.

وقد تم خلال الورشة تقديم عروض خاصة عن قطاع التعليم العالي الأردني، وقطاع التعليم العالي التركي، وعروض متعلقة بالجامعات الأردنية والجامعات التركية المشاركة في الورشة، وأتيح المجال خلال الورشة للجامعات التركية والأردنية للتشبيك فيما بينها وتوقيع اتفاقيات توأمة، واستعراض البرامج الخاصة التي أعدتها الجامعات الأردنية لاستقطاب الطلبة الأتراك الراغبين بدراسة اللغة العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.