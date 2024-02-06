بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

اختتام أعمال ملتقى التعليم العالي الأردني التركي في عمان

منذ 3 ثواني
اختتام أعمال ملتقى التعليم العالي الأردني التركي في عمان

وطنا اليوم:اختتمت اليوم الثلاثاء الموافق 6-2-2024 في فندق سانت ريجيس/عمان أعمال ملتقى التعليم العالي الأردني التركي، والذي تم ترتيبه بالتعاون والتنسيق بين كل من: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة، ومجلس التعليم العالي التركي، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس مجلس التعليم العالي أ.د عزمي محافظة، ورئيس مجلس التعليم العالي التركي الأستاذ الدكتور إيرول اوزفار، وسعادة السفير التركي في عمان السيد اردام أوزان، وأمين عام الوزارة أ.د مأمون الدبعي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات الأردنية والتركية الرسمية والخاصة.
وقد تم خلال الورشة تقديم عروض خاصة عن قطاع التعليم العالي الأردني، وقطاع التعليم العالي التركي، وعروض متعلقة بالجامعات الأردنية والجامعات التركية المشاركة في الورشة، وأتيح المجال خلال الورشة للجامعات التركية والأردنية للتشبيك فيما بينها وتوقيع اتفاقيات توأمة، واستعراض البرامج الخاصة التي أعدتها الجامعات الأردنية لاستقطاب الطلبة الأتراك الراغبين بدراسة اللغة العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:10

البوتاس العربية تهنئ الملك بمرور 25 عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية

19:05

السياحة: تواصلنا مع البنك المركزي والضمان لتقديم قروض ميسرة للمتضررين

19:03

استحداث علم اليوبيل الفضي لرفعه على سواري الأعلام

17:36

لجنة المعايير في الميثاق تعتمد اسس الترشح للانتخابات

16:39

100 ألف دينار لمنتخب النشامى لكرة القدم من البنك الأردني الكويتي

16:37

أزمة المزارعين.. الحراك يمتد من فرنسا الى إسبانيا

16:17

نجل بن غفير يسخر من بايدن: مصاب بالخرف والزهايمر

15:46

جولة لوزيري الصناعة والاستثمار على مصنع “عمون” بمشاركة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان

15:43

تنشيط السياحة تشارك في معرض ميلانو الدولي السياحي

15:39

الصفدي: الأونروا تنقذ حياة الأبرياء ولا غنى عنها

15:33

السنغال.. احتجاجات كبيرة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية

15:21

الأمانة: تخصيص 10 ملايين دينار لدعم ركاب باص عمان

وفيات
وفيات الثلاثاء 6-2-2024وفيات الإثنين 5-2-2024وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوحوفيات الأحد 4-2-2024الشاب أنور غازي أبو جنيب الفايز في ذمة الله