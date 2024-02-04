العثور على صاروخ مخصص لحمل رأس نووي بمنزل رجل أمريكي

وطنا اليوم:أفادت شرطة مدينة بلفيو الأمريكية، يوم السبت 3 فبراير/شباط 2024، بعثور طواقمها على صاروخ “جو-جو” مصمم لإيصال رأس حربي نووي بقوة 1.5 كيلوطن، في مرآب رجل أمريكي، وذلك وفق ما نشرته وسائل إعلام أمريكية مختلفة.

وبحسب بيان شرطة بلفيو، فقد تلقت بلاغاً من متحف القوات الجوية بولاية أوهايو يفيد بوجود صاروخ عسكري في مرآب أحد منازل المدينة.

وجاء في البيان نقلاً عن المتحف، أن رجلاً- لم يكشف عن اسمه- أبدى رغبته في التبرع للمتحف بالصاروخ الذي كان ملكاً لجاره الراحل، وذكر الرجل أن جاره اشترى السلعة في الأصل من أحد متاجر التخفيضات.

وأضاف بيان الشرطة: “وصلت دورية من شرطة بلفيو مصحوبة بفرق الهندسة العسكرية إلى المنزل، وتواصلوا مع الجار الذي اتصل بالمتحف، وبدوره منح رجال الشرطة إمكانية الوصول إلى الصاروخ الذي تم اكتشافه”.

وفحصت فرق الهندسة العنصر، وتبين أنه صاروخ غير موجَّه، من فئة “جو-جو” من طراز Douglas AIR-2 Genie، مخصص لنقل رأس حربي نووي بقوة 1.5 كيلوطن.

وأوضحت الشرطة أن الصاروخ كان خاملاً ولا يحتوي على وقود، ولم يكن يشكل أي تهديد.

وأكدت أنه “بما أن القطعة كانت خاملة ولم يطالب الجيش باستعادتها، فقد تركتها الشرطة لدى أحد الجيران حتى يتمكن من ترميمها وعرضها في المتحف”.