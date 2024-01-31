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مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد … العيسوي يعزي عشيرة آل حجازي

منذ ساعة واحدة
مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد … العيسوي يعزي عشيرة آل حجازي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء 31/01-2024، واجب العزاء لعشيرة آل حجازي بوفاة الحاجة عائشة محمد خير الإمام (أم هاني) والدة الدكتور مهند حجازي، رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموما عشيرة آل حجازي، سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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