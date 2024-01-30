اتجاهات وقضايا تربوية معاصرة لتطوير التعليم ملتقى لجمعية متقاعدي معلمي العقبة

وطنا اليوم – رعى مدير تربية العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج حفل افتتاح ملتقى جمعية متقاعدي معلمي العقبة التربوي الأول الذي نظمته الجمعية في مدينة العقبة تحت شعار “اتجاهات وقضايا تربوية معاصرة لتطوير التعليم”.

وقال الحجاج في كلمته بالحفل إن التعليم وتطويره بما ينسجم والأهداف الوطنية كان محور اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة اللقاءات والتوجيهات التي يعلنها جلالته ايماناً منه بأن التعليم هو جوهر أساس تقدم الدول ونهضتها والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة.

وأكد الحجاج أن كافة الدول المتقدمة لم تتطور ولم تنهض إلا بعد أن بدأت بالتعليم وتطويره موضحاً أن عوامل الإنتاج الكلاسيكية تغيرت من الأرض ورأس المال والأيدي العاملة للإعتماد على المعرفة كرأسمال جديد يوفر التطور للأمم ولكل الأعمال وفي القطاعات كافة.

بدوره أكد رئيس جمعية متقاعدي التربية في العقبة الخبير التربوي الدكتور جميل الشقيرات أن فلسفة إطلاق الجمعية انطلقت من كون التقاعد ليس نهاية العطاء بل بداية مرحلة عطاء جديدة عمادها الخبرات التي امتلكها المتقاعدون تلك الخبرات التي تشكل بيوت خبرة متميزة ينبغي استغلالها في بناء الوطن وتطويره.

وأشار إلى أن كل الدول تلجأ إلى الاستعانة بخبرات أبنائها المتقاعدين الذين يمتلكون معرفة متراكمة تساهم في تقديم النصح والاستشارة عند صناعة القرار وكل في مجال معرفته.

وأكد المعلم المتقاعد محمد طهبوب في كلمته نيابة عن المتقاعدين القدامى أن العطاء ما زال مستمراً وأن العمل هو أحد مفردات العبادة التي لا يمكن لها أن تنقطع أو تتراجع في أي زمان أو مكان.

وفي جلسة الملتقى الأولى وفي الورقة التي جاءت تحت عنوان “التعليم التقني” أوضح الخبير التربوي الدكتور خالد الذنيبات أن الاتجاه المتزايد والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الأردنية للتعليم التقني يشكل إستجابة حقيقية لمتطلبات التنمية وتشعبها ويوائم بين حاجات السوق للعمالة وبين مخرجات التعليم مشيراً إلى أن تغييرات جذرية سيشهدها التعليم التقني في المملكة بدءاً من العام الدراسي المقبل من حيث تجهيز البنى التحتية اللازمة وتنوع التخصصات التقنية التي سيشملها منهاج التعليم في مدارس المملكة.

وفي الورقة المعنونة بالتربية الإعلامية استعرض الخبير الاعلامي الدكتور عبدالمهدي القطامين مراحل تطور مفهوم التربية الإعلامية محلياً وعالمياً معتبراً ذلك التطور عائداً للتطور التقني في وسائل الإعلام وسطوة وسائل التواصل الاجتماعي وتنامي سيطرتها ومزاحمتها للإعلام التقليدي والدور الكلاسيكي للتربية والتعليم الذي اعتمد تاريخياً على المدرسة والمعلم .

وأوضح أن اهم توجهات التربية الإعلامية هو تعزيز التفكير لناقد والتحليلي ومهارات التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات مشيراً إلى أن سطوة الكلمة والصورة في هذا العصر تفرض شروطها للتناغم معها وهذا يستدعي فهم وادراك وإتقان مهارات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الحقيقة التبادلية بين المتلقي والمرسل وتحديد مدى صدقية المحتوى من عدمه .

وفي الجلسة الثانية للملتقى وفي الورقة المتخصصة بموضوع التعليم الدامج قالت الخبيرة التربوية الدكتورة عليا ابو هليل أن التعليم الدامج ليس منة أو كرماً من أحد بل هو حق من حقوق أصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم في التعلم وحقهم في المعرفة وحقهم في أن يندمجوا في المجتمع كأي فرد آخر من أفراد المجتمع مؤكدة على ان هذا التعليم تواجهه الكثير من الصعوبات منها ما هو متعلق بالبنى التحتية المناسبة لذوي الاحتياجات واخرى تتعلق بثقافة المجتمع السائدة.

وفي الورقة المعنونة ب التعليم المتمايز قال الخبير التربوي الأستاذ أحمد الحساسين أن التعليم المتمايز هو نهج تربوي يطبقه العالم كله ويعتمد أساساً على قدرة المعلم في اكتشاف وتشخيص قدرات تلاميذه في الصف والعمل على الموازنة بين الفروقات الفردية في مستويات الفهم والادراك لدى طلبته داعياً إلى ضرورة ادراك كل معلم هذه الفروقات لبناء البيئة الصفية المناسبة لكافة التلاميذ.

وفي الورقة الخاصة بالذكاء الاصطناعي أكد الخبير التربوي الدكتور هشام الفرجات على أن الذكاء الاصطناعي يشكل حاليا ثورة في عالم المعرفة والتعليم تتجاوز كل الأساليب التقليدية السائدة وتدفع باتجاه استخدام التقنية بكافة اشكالها بغرض ادراجها في المناهج المدرسية مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يطور من قدرات الطالب والمعلم ويوسع دائرة المعرفة ويجودها.

ودار في الملتقى نقاشات وحوارات مستفيضة حول سبل النهوض بالعملية التعليمية وتطويرها لتلبية حاجات الوطن من الكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة بما ينعكس إيجابي على مسيرة هذا القطاع في الوطن.

وفي نهاية الملتقى الذي أدار جلساته المهندس حسن الطورة الشريك التطويري للجمعية كرم مدير تربية العقبة ورئيس جمعية متقاعدي التربية في العقبة الرعيل الأول من معلمي العقبة الذين كان لهم اسهامات مميزة في قطاع التربية والتعليم.