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شاهد : تفاعل واسع مع أناقة مقاتل في معارك خان يونس

منذ ساعة واحدة
شاهد : تفاعل واسع مع أناقة مقاتل في معارك خان يونس

وطنا اليوم:أثار ظهور أحد مقاتلي القسام، خلال التصدي لتوغل دبابات الاحتلال، في مناطق غرب خانيونس، وهو يرتدي معطفا طويلا “بالطو”، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبثت القسام، لقطات لمقاتلين خلال التصدي لتوغل الاحتلال غرب خانيونس، فيما ظهر أحد المقاتلين، وهو يهاجم إحدى الدبابات وهو يرتدي “بالطو”، ويحمل بيده قاذفا مضادا للدروع.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 26422 شهيدا، و65087 مصابا بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.
يأتي ذلك فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لتوغلات الاحتلال الإسرائيلي على كافة محاور القتال في قطاع غزة، مكبدة جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الآليات والأرواح.
وأقر جيش الاحتلال بارتفاع عدد قتلاه إلى 557 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 226 قتيلا منذ بدء التوغل البري في الـ27 من الشهر ذاته.

 


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