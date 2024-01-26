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عاجل/ ثلاث وفيات واصابة خمسة في حادث حريق منزل في جرش

منذ 4 ساعات
عاجل/ ثلاث وفيات واصابة خمسة في حادث حريق منزل في جرش

وطنا اليوم-قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الاطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني جرش والشرطة تعاملت اليوم مع حريق شب داخل احد المنازل السكنية بمنطقة المشيرفة في محافظةجرش.

اذ نتج عن الحريق وفاة ثلاثة اشخاص اثر تعرضهم لحروق بالغة بالجسم واصابة خمسة اشخاص آخرين بحروق مختلفة وضيق في التنفس اثر استنشاقهم للغازات المنبعثة عن الحريق ،حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم واخلاء الوفيات الى مستشفى جرش الحكومي والاصابات قيد العلاج ،وقد تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.


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