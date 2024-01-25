العضايلة يزور جناح وزارة الثقافة وأجنحة دور النشر الأردنية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وطنا اليوم: زار السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، اليوم الخميس، جناح وزارة الثقافة وأجنحة دور النشر الأردنية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعاليات دورته ال٥٥ تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم أمس.

وأثنى العضايلة على المشاركة الأردنية في المعرض وبما يعكس الحضور والإسهام الثقافي للأردن في الإنتاج الثقافي العربي، وحالة الغنى والتنوع التي تترجمها المؤلفات والكتب التي تم عرضها في الأجنحة الأردنية المشاركة.

وعرض ممثل وزارة الثقافة الدكتور سالم الدهام ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس وعدد من الناشرين لمستوى المشاركة الثقافية الأردنية في المعرض هذا العام، عبر إنتاجٍ في مختلف صنوف الثقافة والمعرفة والعلوم، إلى جانب الكتب المؤلفات التي تعكس تاريخ الأردن وحاضره وثقافة الشعب الأردني.

يشار إلى أن الأردن حل العام الماضي ضيف شرفٍ على معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشاركةٍ ناجحةٍ حظيت بتقديرٍ كبير، ويشارك هذه المرة، بالإضافة إلى جناح وزارة الثقافة، بنحو أربعين دار نشر تعرض إنتاجها الثقافي في أروقة المعرض.