الأردن يعزي بضحايا الانهيار الجبلي والزلزال في الصين

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة بضحايا الانهيار الجبلي في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، والزلزال الذي ضرب مدينة ووشي في مقاطعة جيجيانغ شرق الصين، وأسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.