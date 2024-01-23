معتز عزايزة ينهي مهمتة كصحفي في غزة ويغادر القطاع

وطنا اليوم:خلع الصحفي معتز عزايزة، سترته الواقية للرصاص من خلال فيديو نشره على صفحته على منصة “انستغرام”، صباح الثلاثاء.

وأكد العزايزة أنه سيغادر قطاع غزة الذي يشهد عدوان مكثف لقوات الاحتلال، حيث قام العزايزة بتوثيق عدوان الاحتلال على القطاع المحاصر من خلال نشر مقاطع مصورة.

وفي وقت سابق، قال عزايزة، إنه تلقى العديد من التهديدات والعروض من الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن كشف جرائمهم ونقل صورة الحرب في قطاع غزة، ومعاناة أهالي القطاع، ومغادرة غزة والاستسلام، مقابل الحصول على حياة طيبة.

ويعد عزايزة، صحفيا وناشطا فلسطينيا، ينقل صورة الأحداث المأساوية عبر منصات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يصور الدمار والعائلات المنكوبة جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استشهد فلسطينيون من أقارب عزايزة، جراء قصف الاحتلال على منطقة شارع العزايزة في دير البلح، بقطاع غزة.