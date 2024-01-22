الشاكر يحذر أهالي قطاع غزة: ما هو قادم صعب جدا

وطنا اليوم:حذر خبير الطقس في الاردن محمد الشاكر من الأيام القادمة التي ستكون صعبة جدا على أهالي قطاع غزة.

وكشف الشاكر وهو مؤسس طقس العرب بان التغييرات الجوية القادمة خلال أيام ستكون صعبة جدا ومعقدة على أهالي القطاع غزة موضحا بان العدوان الاسرائيلي أدى الى تجريف البنية التحتية في القطاع فيما ستهطل كميات وصفها الشاكر بانها هائلة جدا من الامطار وسيكون الوضع كارثي.

وقال الشاكر انه قرر تسجيل فيديو بهذا التحذير لانه كمختص لا يعلم ما الذي سيفعله اهالي القطاع في موجة الطقس العاتية قريبا.

وتحدث الشاكر في شريط فيديو تم ترويجه على نطاق واسع عبر منصات التواصل عن برد قارص وشديد قادم خلال الايام المقبلة وعن كميات كبيرة من الهطول المطري ورياح شديدة.

وسال الشاكر: ما الذي سيفعله اهل القطاع.. لا أعلم؟

وقال الشاكر ان ما هو قادم صعب جدا فموجات البرد ستكون قارصة للغاية والمطر لن يتوقف.

ودردات الحرارة ستكون متدنية جدا والأطفال سيبردون وسيتبللون والظروف في غزة تحديدا ستكون صعبة جدا ومعقدة حيث يصمد الإنسان الطبيعي لعدة ساعات فقط في حالات البلل والبرد القارص وتحدث المتنبيء الشاكر عن إجراءات عالمية ينبغي ان تتخذ وفورا لحماية العائلات والاطفال والنساء لان ظروف الطقس الجوية ستكون ضخمة وخطيرة جدا.

واعتبر ان التغييرات الجوية الخطيرة المقبلة يمكن الاستناد عليها في اتخاذ خطوات إنسانية تجبر الكيان الاسرائيلي على وقف إطلاق النار.

وتحدث الشاكر بحماس :ما هو قادم كثير صعب برد قارص.. أمطار متواصلة ورياح.

وشرح عملنا في إعداد النشرات الجوية عمل ثقيل هذه الايام وصعب جدا لانه في عين بتشوف وتتابع في المنخفضات الجوية بدءا من نهاية يناير و كثرة الامطار بعين الاستبشار طبعا.

وهناك عين أخرى على القطاع.

وسأل الشاكر بحسرة: ماذا سيحدث من مآلات حالة الأحوال الجوية والتغيرات المناخية على القطاع؟

الاحوال الجوية المقبلة تشكل تهديدا حقيقيا لأكثر من مليون ونصف شخصا بلا ملاذات ولا منازل ولا بنية تحتية ولا حتى خيم وطبعا لا طعام.