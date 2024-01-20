“بمثل هذا الرجل تنهض الأوطان” عنوان رسالة شكر من نادي لب الى مدير مدينة الامير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب في مادبا

وطنا اليوم – تحت شعار بمثل هذا الرجل تنهض الأوطان أشاد رئيس وأعضاء نادي شباب لب الرياضي الثقافي الاجتماعي بجهود الدكتور إبراهيم الشخانبة مدير مدينة الأمير هاشم بن الحسين بن عبد الله الثاني للشباب وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لما يقوم به من عمل دؤوب لخدمة الوطن والمواطن.

وفيمايلي ما جاء في رسالتهم للدكتور الشخانبه:

بمثل هذا الرجل تنهض الأوطان

يتقدم نادي شباب لب بالشكر والعرفان لعطوفة الدكتور إبراهيم الشخانبة تقديراً لجهوده المشعة فرأينا فيه المثال الأعلى للمسؤول الذي يحمل على عاتقه هموم المجتمع فتجده حاضناً للمسؤوليات لهمته العالية الموروثة من عبق أهله المعهود ، يلقاك ببشاشة الصالحين ويخدمك بنرجسية مفرطة في حب الوطن والمواطن أينما حضر وجد النجاح كأنه صداع في راس الفشل هذا ما عهدناه منه لا يكل ولا يمل.

الاحترام من الجميع