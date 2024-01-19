شاهد : حفل توقيع اللؤلؤ و الأرض للقاصة سارة طالب السهيل

وطنا اليوم:في حفل حاشد من النخب الإبداعيه الاردنية من كتاب و شعراء و مثقفين و فنانين ورجال دولة

رعى مدير عام دائرة المكتبة الوطنية د. نضال العياصرة في مقر الدائرة مساء اليوم الخميس 18/1/2024م حفل توقيع كتاب القاصة والاديبة سارة طالب السهيل بعنوان ” قصة اللؤلؤ والارض ” المهداة الى اطفال فلسطين، والصادرة حديثا عن دار يافا العلمية.

والقى مدير عام المكتبة الوطنية كلمة اثنى فيها على هذا المولود المعرفي الجديد مثمنا دور الاديبة سارة السهيل في الكتابة للطفل، داعيا رفد المكتبة الوطنية بما يكتب للاطفال. كما تحدث عن المكتبة الوطنية ودورها الكبير في الحفاظ على المعرفة كونها ذاكرة الوطن.

وقدم معالي د. صلاح جرار قراءة انطباعية عن القصة وتحدث عن الجوانب التربوية فيها. مستعرضا مسيرة الكاتبة سارة السهيل واهمية الكتابة للطفل.

من جانبه قدم عطوفة د. سالم الدهام مدير مديرية الدراسات والنشر في وزارة الثقافة قراءة انطباعية أخرى اكد فيها ان الكتابة للطفل ليس بالامر الهين او السهل. مستعرضا بعض الجوانب الفنية في القصة.

كما تحدث وائل عبد ربه مدير دار يافا العلمية للنشر والتوزيع عن ظروف نشر القصة وأشار الى كل من شارك في خروج القصة الى النور مؤكدا ان دور من يكتب للطفل الحفاظ على قيم المجتمع النبيلة.

كما القى الفنان محمود بوليس الفنان الذي ساهم في الرسومات الخاصة بالقصة كلمة شكر فيها القاصة السهيل على اتاحة الفرصة له ليساهم بهذا الجهد من اجل الطفل.

كما القى اللاديب والفنان عماد المقداد كلمة ثمن فيها محتوى القصة وما جاء فيها.

وقدم عريف الحفل الكاتب المخضرم والصحفي المتميز محمود الداوود بعض الملاحظات التي تتعلق بالمبادئ والقيم الانسانية التي ضمتها القصة.

ثم تحدثت القاصة سارة السهيل عما يعانيه الطفل الفلسطيني في ظل الاعتداء الصهيوني على غزة . و قالت ان دور الاردن بقيادة جلالة سيدنا ابو الحسين في دعم القضية الفلسطينية دور عظيم و محوري و ان المبدعين يستمدون حماسهم في الدفاع عن فلسطين من جلالته و جلالة الملكة رانية

وتحدثت الكاتبة سارة طالب السهيل عن دور الادباء في الكتابة للاطفال كونه جنس ادبي بالغ الاهمية، وقالت ان الطفل الفلسطيني يعاني في ظل هذه الحرب وان الاديب لا يملك الا فكره وقلمه من اجل الاطفال ومن اجل ما يجري في فلسطين مشيرةً الى اهمية الكتابة للطفل وزرع القيم النبيلة عنده وحب الوطن.

اختتم الاحتفال بالتوقيع للحضور على النسخ التي اهديت اليهم.