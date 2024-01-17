جمال فريز مديراً عاماً لشركة الكوثر للتأجير التمويلي

وطنا اليوم:انضم السيد جمال فريز لشركة الكوثر للتأجير التمويلي بمنصب مدير عام اعتباراً من تاريخ 9 كانون الثاني 2024، والذي لديه خبرات متميزة وسجل حافل من الإنجازات في القطاع المالي والمصرفي والتمويل.

تم تأسيس شركة الكوثر للتأجير التمويلي من قبل بنك الإستثمار العربي الأردني كأول شركة تأجير تمويلي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعمل تحت مظلة هيئة رقابة شرعية، وتسعى لتوفير أفضل الحلول التمويلية لتلبية احتياجات ومتطلبات مختلف فئات وشرائح العملاء من شركات وأفراد.

ويذكر أن السيد فريز عمل مؤخراً مديراً عاماً ومديراً تنفيذياً لشركة تمكين للتأجير التمويلي على مدار اثني عشر عاماً وتقلد العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية لدى البنك الإستثماري، كما يشغل حالياُ عدة مناصب في مجالس إدارة لشركات مرموقة.