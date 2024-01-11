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(البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة) رسالة ماجستير في جامعة اليرموك

منذ ساعة واحدة
(البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة) رسالة ماجستير في جامعة اليرموك

وطنا اليوم-منحت كلية الآداب بجامعة اليرموك درجة الماجستير للباحثة اريج طوالبة عن رسالتها الموسومة ( البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة ) اليوم الخميس
وتشكلت لجنة المناقشة من كل من الاستاذ الدكتور بسام قطوس رئيسا ومشرفا والأستاذ الدكتور نبيل حداد مناقشا داخليا والاستاذة الدكتور منتهى الحراحشة من جامعة آل البيت مناقشا خارجياً.
وحضر الكاتب والروائي رمضان الرواشدة مناقشة رسالة الماجستير.
يذكر أن الرواشدة اصدر خمس روايات هي : الحمراوي واغنيه الرعاة والنهر لن يفصلني عنك وجنوبي والمهطوان .
وفازت روايته الحمراوي بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
فيما وصلت روايته المهطوان الى القائمة الطويلة في جائزة كتارا للرواية العربية


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