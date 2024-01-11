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تنمية المهارات تبحث مع مركز زها الثقافي آفاق التعاون وتمنحه رخصة تدريب

منذ ساعتين
تنمية المهارات تبحث مع مركز زها الثقافي آفاق التعاون وتمنحه رخصة تدريب

وطنا اليوم:استقبلت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري في مكتبها اليوم المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح .
وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق العمل والتعاون المشترك في مجالات التدريب المهني والتقني، والإعلان عن منح المركز في عمان، رخصة تدريب من قبل الهيئة من مجالات الحاسوب والمهن الإدارية والمالية وأساليب التعليم والحرف اليدوية.
وأشادت الفاعوري خلال اللقاء بالدور الذي يقدمه #مركز_زها_الثقافي بكافة فروعه في رعاية الأطفال وخدمة أبناء وبنات المجتمع المحلي، وتنمية مهاراتهم، وفتح آفاق الإبداع والإنتاج أمامهم، عبر توفير كافة الأدوات والإمكانيات الفنية واللوجستية اللازمة لهذه الغاية، من مكتبات ومختبرات حاسوب ومسارح ومشاغل وغيرها. مؤكدة عزم الهيئة على التعاون مع المركز في برامج التدريب لغايات التشغيل لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية والمهن والحرف اليدوية والمشغولات والتقليدية.
من ناحيتها أعربت صبيح عن تقديرها لسرعة وسهولة إجراءات الحصول على رخصة تدريب للمركز في العاصمة عمان، مؤكدة أن المركز معني بمأسسة التعاون مع الهيئة من خلال توقيع مذكرة تفاهم في عدد من المجالات التي تخدم الأهداف المشتركة، وتواكب المبادرات الملكية السامية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والرامية إلى تمكين المجتمع المحلي في مختلف مدن ومحافظات المملكة ودعم الشباب والأطفال وإطلاق مواهبهم وإبداعاتهم.


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