التعليم العالي تحذر الطلبة الأردنيين من كيانات وهمية في مصر

وطنا اليوم:حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في جمهورية مصر العربية من التعامل مع قرابة (411) كيان وهمي كانت وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية الشقيقة قد أعلنت عنها.

وفي بيان لها قالت الوزارة المصرية إنه في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها، فقد تم إعلان قائمة سوداء بالكيانات الوهمية على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية، وللتعرف على هذه الكيانات وعناوينها يمكن الدخول إلى الرابط التالي: انقر هنا