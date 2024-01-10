معرض فني بجامعة عمان الاهلية عن جماليات عمارة بيت المقدس

وطنا اليوم:افتتح الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية معرض الفنان الدكتور عمران حسن (رؤية جرافيكية لجماليات عمارة بيت المقدس من خلال التقنية الرقمية)، بحضور نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود، وعميدة كلية العمارة والتصميم الدكتورة صبا النصيرات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلاب، حيث تناولت الأعمال الفنية جماليات الإرث الثقافي والعمراني والحضاري لعمارة بيت المقدس من خلال معالجات جرافيكية رقمية معاصرة.

وأبدى الدكتور حمدان خلال تجواله في المعرض، إعجابه بالجهود المبذولة في إنجاح هذه الفعالية، مؤكداً حرص الجامعة على دعم وتشجيع مثل هذه المبادرات التي تساهم في تعزيز دور الجامعة لتحقيق التشاركية مع المجتمع المحلي.

ويعتبر هذا المعرض فرصة لاستكشاف وفهم الأبعاد الفنية والثقافية لعمارة بيت المقدس بطريقة مبتكرة ومعاصرة، مما يسهم في تعزيز التفاعل الفني.