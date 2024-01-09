بعد ساعات من إنشائه.. إكس تغلق حساب كتائب القسام

وطنا اليوم:قامت موقع “إكس” (تويتر سابقا) بإغلاق حساب “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بعد ساعات قليلة من إنشائه بدعوى أنه ينتهك قوانين المنصة.

وعطّل “إكس” الحساب الفلسطيني الذي اقترب من 130 ألف متابع خلال ساعات قليلة من إعلان “القسام” عن إنشائه عبر منصة “تلغرام”، الأمر الذي أثار موجة سخط مما وصف بـ “ازدواجية المعايير” الغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت ناشطون إلى أنه في الوقت الذي حظر فيه “إكس” حساب “القسام”، تواصل حسابات جيش الاحتلال ووزرائها المتطرفين في نشر المحتوى المعادي للفلسطينيين.

وتبث كتائب “القسام” كافة بياناتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر قناتها الخاصة في منصة “تلغرام”، وذلك بسبب تضييق باقي منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك وإكس على المحتوى الفلسطيني.

وسبق أن حذفت منصة “إكس” مئات الحسابات التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد تهديد تلقته من المفوضية الأوروبية، التي توعدتها بعقوبات، ودعتها لإصدار توضيح بشأن معلومات وصور متداولة على المنصة بشأن هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان مالك المنصة، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، زار دولة الاحتلال في وقت سابق لإظهار إسناده وتضامنه معها، رافضا دعوة المقاومة الفلسطينية لزيارة قطاع غزة والاطلاع على الدمار والمأساة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي المتواصل.