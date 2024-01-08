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منح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024

منذ ساعة واحدة
منح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024

وطنا اليوم:وافق مجلس نقابة الصحفيين المصريين -أمس الأحد- على توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في قطاع غزة وائل الدحدوح للحصول على جائزة “حرية الصحافة” للعام 2024.
وأعلنت النقابة -في بيان- أن مجلسها قرر منح الجائزة للدحدوح باعتباره “رمزا لصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم وآلة حربه الوحشية”.
وقال هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين إن ترشيح الدحدوح يأتي تكريما لشهداء الصحافة الفلسطينية الذين دفعوا حياتهم ثمنا لنقل الحقيقة وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والروايات الإسرائيلية وأكاذيب الإعلام الغربي، بحسب ما ورد في البيان.
وأضاف أنه تم منح الجائزة لمدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة تقديرا لدوره المهني ولتضحيته الشخصية بعد استشهاد زوجته واثنين من أبنائه وأفراد آخرين من عائلته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإصراره رغم ذلك على مواصلة عمله الصحفي، مشيرا إلى أن الدحدوح يؤسس بذلك عنوانا جديدا للصمود الفلسطيني.
وأشارت نقابة الصحفيين المصريين إلى أن جائزتها لحرية الصحافة تمنح للصحفيين الذين يؤدون دورا بارزا في الدفاع عن حرية الصحافة سواء بكتاباتهم أو عملهم الصحفي أو مواقفهم، موضحة أنه يجوز منحها للأفراد من غير الصحفيين الذين يقومون بهذا الدور أو لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة إذا ما أسهمت بفعالية في نصرة حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين.


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