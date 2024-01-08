وطنا اليوم:استراتيجية التحول الرقمي في كابيتال بنك: بناء مستقبل مستدام للخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز تجارب العملاء

عندما يتم الحديث عن الابتكار والتميز في الخدمات المصرفية، يتصدر كابيتال بنك المشهد كأحد أبرز البنوك الأردنية التي رسمت مساراً لعملائها نحو مستقبل تتقاطع فيه الراحة والأمان والخدمة المصرفية الشخصية بسلاسة في المجال الرقمي.

شرع كابيتال بنك ومن منطلق إيمانه بقوة التكنولوجيا وتأثيرها في حياة الأفراد والشركات، في تبني استراتيجية تحول رقمي جريئة، تقوم في جوهرها على الارتقاء برحلة عملائه، وذلك بالانتقال بهم لما هو أبعد من النماذج المصرفية التقليدية، وتوفير طريقة أكثر ذكاءً واستدامة للخدمات المصرفية الرقمية.

“عملاَ باستراتيجية التحول الرقمي قام كابيتال بنك بتجديد وتحديث جميع قنواته الرقمية وإنشاء بوابة موحدة تُمكّن العملاء من الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية في أي وقت وفي أي مكان دون الحاجة لزيارة الفرع أو التحدث لمركز الاتصال في البنك، وأصبحت تطبيقات الهاتف المحمول وأجهزة الخدمة الذاتية الحديثة هي الصديق المصرفي الجديد للعملاء، حيث توفر لهم بوابة آمنة ومريحة لتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية” يقول مدير إدارة التحول الرقمي في كابيتال بنك، هاني خليل.

ويضيف خليل: “يسعى كابيتال بنك من خلال هذه الاستراتيجية إلى دمج الخدمات المصرفية بسلاسة في صلب حياة عملائنا وروتينهم اليومي. ومن خلال التواصل مع مقدمي خدمات من داخل وخارج صناعة الخدمات المالية، لنفتح أمام عملائنا عالماً لا متناهي من الإمكانيات، حيث يقوم بربط المحافظ المالية وإمكانية التحكم بالسيولة المالية والتداول في الأسواق العالمية لحظياً واجراء جميع أنواع التحويلات المالية المقدمة من شركات التكنولوجيا المالية العالمية والحصول على التأمينات والتمتع بجمع المكافاة والاسترداد الآني في أي من نقاط البيع، ناهيك عن استخدام أحدث طرق الدفع اللاتلامسية والبيوميترية، كما يعمل البنك على ربط القنوات الالكترونية مع الشركات المالية لخلق منظومة متكاملة من الخدمات المالية المبتكرة والتي تضمن الأمان والتوافق مع المواصفات العالمية المتبعة”.

لم تقتصر استراتيجية البنك الرقمية على تبني التكنولوجيا، بحسب خليل، بل رسمت هذه الاستراتيجية نهجاً قوياً لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة لتقديم تجربة مصرفية ذكية للعملاء وتوفير خدمات جديدة ومبتكرة لهم، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي كمساعد ذكي لتحسين ومراجعة الوضع المالي للعملاء، وتقديم المقترحات والمشورة المالية الذكية خلال فترات حياتهم المختلفة والوضع المالي لكل عميل بشكل خاص، بينما تسمح تكنولوجيا تعلم الآلة باستنتاجات مبتكرة وذكية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفردية لكل عميل.

الانجازات تتحدث عن نفسها:

يرى السيد خليل أن سعادة وراحة العملاء هي المقياس النهائي للنجاح، وقد بدأ كابيتال بنك يشهد بالفعل ثمار تحوله الرقمي، وذلك بعد ارتفاع مستوى رضا عملائه وزيادة تفاعلاتهم مع المنتجات والخدمات، إضافة إلى تقييماتهم الإيجابية التي تعد بمثابة شهادة على التزام البنك بإعطاء عملائه الأولوية القصوى، لافتاً إلى أن الخدمات المصرفية الإلكترونية تقدم في الدول التي تعمل فيها مجموعة كابيتال بنك وهي: الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفعت نسبة التسجيل على تطبيق الهاتف المحمول بنسبة 120%، وبلغ معدل انتشار تطبيقات البنك على الهاتف المحمول نحو 79%، وتم تسجيل 67 ألف عميل عبر تطبيق الهاتف المحمول بحلول شهر تشرين الأول 2023، فيما تم إطلاق 26 ميزة جديدة على تطبيق البنك وإجراء 130 ألف معاملة مالية عبر التطبيق.

المستقبل رقمي:

إنّ خارطة الطريق الرقمية واضحة أمام كابيتال بنك: فتح آفاق جديدة للعملاء، وإنشاء نظام مالي متكامل، وجعل الخدمات المصرفية تجربة سهلة وثرية للجميع، “ولأجل ذلك سيواصل كابيتال بنك التزامه بالابتكار والبقاء في الطليعة في عالم التكنولوجيا المالية سريع التطور، ومن خلال دمج الحلول المتطورة مثل المدفوعات غير التلامسية، والمصادقة البيومترية، والوصول إلى الأسواق العالمية، يقوم كابيتال بنك بتشكيل مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير تجربة مريحة وشخصية لكل عميل من عملائه الذين سيحصدون بلا شك ثمار هذا التحول” على حد تعبير السيد خليل.