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مذيعة إسرائيلية تحمل سلاحاً على الهواء مباشرة

منذ ساعة واحدة
مذيعة إسرائيلية تحمل سلاحاً على الهواء مباشرة

وطنا اليوم:ظهرت مذيعة إسرائيلية تُدعى ليتال شيمش، وهي تضع سلاحاً فردياً على محيط خصرها داخل الاستديو، ونشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” اليمينية، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2023، صورة المذيعة في القناة الإسرائيلية 14، المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي تضع سلاحاً على خصرها داخل الاستديو.
وقالت “إسرائيل اليوم” إن “من بين النساء اللاتي سلَّحن أنفسهن ليتال شيمش، مذيعة القناة 14″، وأضافت: “ظهرت شيمش على الهواء أمس (الثلاثاء)، وبجانب الميكروفون يمكن أيضاً رؤية السلاح”.
ولفتت الصحيفة إلى أن القناة 14 اليمينية هي “الأقل مشاهدة ومصداقية وفق استطلاع للرأي؛ حيث حلّت القناة 12 بالمرتبة الأولى، ثم القناة 13 تلتها القناة 11، ثم القناة 14”.
كانت الحكومة الإسرائيلية شجّعت مواطنيها على حمل السلاح بعد بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما قام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتوزيع سلاح على إسرائيليين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفاً و313 شهيداً و57 ألفاً و296 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.


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