زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية لعميد طب أسنان الهاشمية

وطنا اليوم – منحت كلية الجراحين الملكية البريطانية في لندن زمالة كلية طب الأسنان لعميد كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور زياد نواف الدويري تقديراً لإنجازاته الأكاديمية والبحثية محلياً وعالمياً وبذلك يكون الدكتور الدويري قد حصل على زمالات كليات الجراحين الملكية البريطانية الأربعة من إدنبرة ،جلاسكو ،لندن وإيرلندا.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور الدويري الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الإستعاضات السنية من المملكة المتحدة حاصل أيضاً على العديد من الزمالات العالمية من بينها زمالة كلية مدربي طب الأسنان من كلية الجراحين الملكية في إدنبرة وزمالة كلية طب الأسنان العام من المملكة المتحدة وزمالة طب الاسنان التجميلي وزمالة طب الأسنان العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية.