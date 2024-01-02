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الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الشتوية 2024 في جامعة البلقاء التطبيقية تبدأ يوم غدٍ الأربعاء

منذ 4 ساعات
الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الشتوية 2024 في جامعة البلقاء التطبيقية تبدأ يوم غدٍ الأربعاء

 

وطنا اليوم – أعلن الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية / رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) عن استكمال كافة الإجراءات لبدء فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2024 للامتحان الشامل، والتي ستجري خلال الفترة من 3/1/2024 ولغاية 10/1/2024، وفقاً للبرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية، حيث سيتقدم لهذه الامتحانات (6319) ستة آلاف وثلاثمائة وتسعة عشر طالب وطالبة، من (53) ثلاث وخمسين كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.

ومن المتوقع أن يتقدم (5035) خمسة آلاف وخمسة وثلاثون طالب وطالبة للورقة الأولى يوم الأربعاء الموافق 3/1/2024 ، و(5023) خمسة آلاف وثلاثة وعشرون طالب وطالبة للورقة الثانية يوم السبت الموافق 6/1/2024، و(5760) خمسة آلاف وسبعمائة وستون طالب وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 9/1 و10/1/2024.

واضاف العجلوني بأن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ (90) تسعين برنامجا دراسيا، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد (19) قاعة للامتحان النظري موزعة على (15) مركزا للامتحانات النظرية متتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من (425) أربعمائة وخمسة وعشرون موظفا من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.
هذا، وقد فرغت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، وكانت هذه الامتحانات قد انعقدت خلال الفترة من 11/12 ولغاية 29/12/2023م، وتقدم إليها (4434) أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وثلاثون طالب وطالبة.

*وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2024، نهاية الشهر الحالي بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة*.


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