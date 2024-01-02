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أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي طالبها المرحوم سند العبادي

منذ 4 ساعات
أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي طالبها المرحوم سند العبادي

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الأستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ونائبه الأستاذ عمر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ونائبيه ومساعديه والسادة العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة ينعون ببالغ الحزن والأسـى الطالب سند العبادي ويتقدمون من عائلة الفقيد وذويه بأحر مشاعر العزاء والمواساة داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون


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