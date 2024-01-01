اتفاق أردني سعودي على تجديد مذكرة التعليم العالي

وطنا اليوم:أنهى وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة زيارة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية تم خلالها بحث الآليات الممكنة لزيادة أعداد الطلبة السعوديين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية سواءً الدارسين على نفقتهم الخاصة، أو المبتعثين على نفقة الحكومة السعودية، وقد ضم الوفد كلا من الدكتور مأمون الدبعي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي العالي، ومهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى عبدالله كريشان رئيس وحدة السياحة التعليمية في هيئة تنشيط السياحة، كما تم خلال الزيارة التعرف على حاجات الوزارات السعودية المختلفة لابتعاث طلبة سعوديين للدراسة في الجامعات الأردنية ضمن تخصصات محددة تلبي حاجة سوق العمل السعودي وفقا لرؤية المملكة 2030.

وقد التقى الوفد الأردني خلال رحلة العمل كل من: وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية، وفي وزارة الرياضة تم اللقاء مع وكيل الوزارة لرأس المال البشري، ومدير عام معهد إعداد القادة، ومدير عام التدريب وتحسين الكفاءة، أما في وزارة الثقافة فقد تم اللقاء مع كل من: مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشاريع المؤسسية، ومستشار برنامج الابتعاث الثقافي، ومدير إدارة البرامج النوعية، ومدير مشروع برنامج الابتعاث الثقافي، وفي وزارة التعليم تم اللقاء مع وكيل الوزارة للابتعاث، وفي وزارة الصحة تم اللقاء مع مدير عام الشؤون الأكاديمية والتدريب والابتعاث.

وقد استعرض الوفد الأردني أهم المميزات التي تميز الأردن بشكل عام، ومؤسسات التعليم العالي الأردنية بشكل خاص، وتعتبر عناصر جذب لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الأردن، مثل تميز الجامعات، وسمعة خريجيها، ودخول عدد من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة خلال العام 2023 إلى التصنيفات العالمية، والتخصصات الجديدة المطروحة والتي تواكب التطورات في سوق العمل وتعتبر من تخصصات المستقبل، وقد تم خلال الزيارة مناقشة آليات متعددة لزيادة أعداد الطلبة السعوديين الدراسين في الجامعات الأردنية، وتسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجههم، كما تم الاتفاق على تجديد وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال التعليم العالي وتوسيع أعداد المنح الدراسيةً لطلبة الجانبين، وفي التخصصات والدرجات العلمية التي يحددها كل جانب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، والتي أقرها مجلس الوزراء، وتضمنت زيارات ميدانية لعدد من الدول العربية والأجنبية، التي تعتبر أسواق مستهدفة لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الأردنية.

وقد عبر أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي عن بالغ شكره وتقديره للجهود العظيمة التي بذلها السفير الأردني في الرياض سعادة الدكتور هيثم أبوالفول وجميع طاقم السفارة في التواصل مع الجهات الرسمية السعودية وترتيب هذه اللقاءات إضافة إلى تقديم جميع أنواع الدعم اللوجستي للوفد، والتي كان لها دورا كبيرا في إنجاح هذه الزيارة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة السعوديين الموجودين حالياً على مقاعد الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية قد تضاعف مع بداية العام الجامعي الحالي 2023-2024 ليبلغ(1700) طالباً وطالبة، كما تجدر الإشارة إلى أن الجهات الرسمية ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية كانت قد اعترفت في العام 2023 بجميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة واعتمدت الشهادات الجامعية الصادرة عنها.