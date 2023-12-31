رئيس جامعة البترا يشارك في مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:شارك رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم في فعاليات مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية للمواءمة بين احتياجات الوزارات الحكومية والمتطلبات المجتمعية.

ونظمت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان المؤتمر برعاية دولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وبالشراكة مع عدد من الجامعات الأردنية والمؤسسات المجتمعية.

وقال عبد الرحيم إن على الجامعات الأردنية توجيه الموفدين لمرحلة الدكتوراه لدراسة مجالات مرتبطة بالأولويات الوطنية مثل الطاقة الشمسية، والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والمياه.

واقترح عبد الرحيم أن يتم السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بقضاء التفرغ العلمي في الشركات والمصانع الكبرى، من أجل تمكين أعضاء هيئة التدريس من الاطلاع على تجارب القطاع الخاص، وبالتالي نقلها إلى طلبتهم، وتهيئتهم لسوق العمل، وإدارة مقرر التدريب الميداني بشكل فاعل، بهدف ردم الفجوة بين الصناعة والأكاديمية.

كما اقترح عبد الرحيم طرح المشاريع الإستراتيجية على شكل مشاريع لها عناوين دقيقة وواضحة، ثم دعوة المتخصصين للعمل عليها وتحفيزهم، وتطبيق النتائج والابتكارات التي توصلوا بشكل عملي لخدمة الوطن.

واستمرت جلسات المؤتمر لثلاثة أيام في البحر الميت، بمشاركة وزراء ومختصين من القطاعين العام والخاص، ورؤساء لجامعات أردنية، تضمنت تقديم أوراق علمية وحلقات نقاشية، تُعنى بأهمية ربط البحث العلمي مع الأولويات الوطنية المنبثقة عن احتياجات الوزرات، ومأسسة مُعامل الأثر المجتمعي للأبحاث والدراسات، ومنهجية عمل الصناديق البحثية العلمية واللجان التوجيهية، وعرض لمصفوفة الأوليات الوطنية من احتياجات الوزارات، ودور الجامعات في انتاج اقتصاداتها المعرفية والعلمية ونقل المعرفة.